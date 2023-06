Il tempo del week end

Ieri la giornata più calda dell’anno, almeno finora. Le temperature hanno raggiunto e superato i 38°C a Terni, mentre sulle altre località di pianura il termometro si è fermato tra i 36 e i 37°C. Sulle colline umbre, così come su quella perugina, sono stati raggiunti massime anche di 35°C. Oggi cambierà tutto, infatti delle correnti settentrionali irromperanno sull’Umbria nel pomeriggio producendo un temporaneo peggioramento del tempo e un sensibile calo termico che ci riporterà su valori prossimi alle medie del periodo. Il cielo velato di questa mattina nel pomeriggio si annuvolerà, con possibili rovesci sparsi o isolati e brevi temporali, più probabili sulle zone interne e sull’Appennino, ma possibili anche altrove. Migliorerà ovunque nella notte. Le temperature oggi diminuiranno sensibilmente, specie nel pomeriggio e in serata, mentre i venti, inizialmente fino a moderati sud-occidentali, diverranno settentrionali in serata. Domani irregolarmente nuvoloso con deboli e isolati fenomeni di instabilità soprattutto sulle aree interne, in miglioramento nel corso del pomeriggio. Temperature in calo, anche di altri 4-5°C, venti nord-orientali moderati o forti. Domenica bel tempo con temperature in leggero rialzo su valori gradevoli. Venti fino a moderati da nordest.