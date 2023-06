Turni aggiuntivi per far fronte alle carenze di organico

Lavorare oltre l'orario previsto e al di fuori degli straordinari consueti. E' l'idea dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni per reperire "dirigenti medici disponibili ad effettuare turni in regime di produttività aggiuntiva" e risolvere così almeno in parte le gravi carenze di organico della struttura complessa di pronto soccorso e accettazione e garantire in questo modo la continuità assistenziale. La delibera, pubblicata nell'albo pretorio dell'azienda ospedaliera, dà tempo fino al 31 dicembre per la presentazione delle domande. Un modo con il quale il Santa Maria spera di ridurre i problemi in una struttura, come quella di emergenza, in cui i disagi dovuti alla carenza di personale sono sempre più evidenti. Anche perché, ammette l'azienda ospedaliera, altri modi per reclutare personale non sembrano essercene visto che, si legge nella delibera, "nel corso del 2023 l'Amministrazione ha avviato procedure per il reclutamento di personale medico senza tuttavia rilevare adeguata partecipazione da parte dei candidati e conseguentemente, un soddisfacimento parziale e non sufficiente del fabbisogno rappresentato". E allora ecco l'idea: 100 euro lordi l'ora per quei dirigenti medici che volessero lavorare in pronto soccorso e accettazione oltre l'orario, a patto però di non farlo nei giorni di assenza dal servizio e di non sacrificare quelli di riposo. Condizione essenziale il nulla osta del responsabile della struttura di provenienza per evitare che non "subiscano carenze tali da compromettere l'erogazione dei servizi svolti in regime istituzionale". In questo contesto, tuttavia, la buona notizia è che l'azienda ospedaliera si è impegnata a stabilizzare dal primo luglio 58 lavoratori In particolare, il provvedimento coinvolge 48 infermieri, un tecnico sanitario di Radiologia Medica, un ortottista, quattro operatori sociosanitari, quattro dirigenti medici.