Passaporti, proseguono gli open day

Richiedere un nuovo passaporto o rinnovarne uno in scadenza senza dover attendere mesi, e senza fare lunghe code. Da gennaio si può anche grazie agli open day organizzati appositamente dalla questura di Perugia e dai commissariati di zona. Ci si presenta al mattino senza bisogno di prenotazione e con la documentazione necessaria, si sbriga la pratica allo sportello e in quindici giorni circa il rinnovo del vecchio passaporto o l'emissione di uno nuovo è cosa fatta. C'è chi ha una vacanza prenotata e chi pensa di prenotarne una a breve. Chi deve fare un viaggio di lavoro e imprevisto e chi programma un soggiorno studio. Con il sistema degli ingressi scaglionati anche le attese sono ridotte. Quello dei tempi lunghissimi per il rinnovo dei passaporto è un problema che ha investito tutte le questure italiane dopo la pandemia, quando si è ripreso a viaggiare abitualmente, e anche in seguito alla Brexit che ha reso non più sufficiente la carta di identità per entrare nel Regno Unito.