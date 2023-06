Tony Hadley chiude Moon in june

A 63 anni, di cui oltre 40 di carriera, Tony Hadley resta una delle voci maschili più rinomate al mondo. Ieri sera con il suo spettacolo Mad About you, ha chiuso la rassegna Moon in June alla Rocca del Leone di castiglione del Lago. Ad accompagnarlo la sua fedele The Faboulous TH band. Con la sua energia resta un idolo di tante generazioni.