Ufficiale la cessione della Ternana

La Ternana cambia proprietà, non è più di Unicusano né di Stefano Bandecchi, che si è dimesso 10 giorni fa dal ruolo di presidente. Lo conferma al microfono della Tgr Umbria lo stesso Bandecchi che si dice dispiaciuto. Sicuramente UniCusano terrà la squadra femminile. La separazione tre squadra maschile e squadra femminile è già in corso. Un calcio in crescita che secondo Bandecchi è più pulito di quello maschile. L’acquirente è ancora ignoto ma fra i tifosi circola con insistenza un nome: il gruppo farmaceutico di cui parla Bandecchi sarebbe lo stesso che nel 2009 valutava se comprare la Roma dalla famiglia Sensi.