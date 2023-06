E' il giorno di Perugia, quello più carico di significati e di valori intorno ai quali si consolida il senso di comunità, di appartenenza attraverso la memoria di due eventi storici che segnarono la liberazione. Il 20 giugno del 1859 con la resistenza della città alle truppe pontificie inviate da papa Pio IX e lo stesso giorno del 1944 con l'ingresso delle truppe alleate e la liberazione dal nazi-fascismo. Dientro e dentro il sangue di quanti morirono per queste cause e gli ideali che oggi diventano coscienza civile. A Perugia questa mattina le tappe di una cerimonia che si ripete negli anni con la deposizione della corona di alloro al monumento Monumento ai caduti del XX Giugno 1859, poi al Poligono di Tiro, in Borgo XX Giugno, a ricordo dei partigiani fucilati. Presenti le autorità civili, militari, le associazioni combattentistiche e i bambini delle scuole primarie del capoluogo. ''Questo - ha detto il sindaco Andrea Romizi - è un giorno per noi significa libertà e che ha storicamente riconosciuto alla nostra città un ruolo importante nella causa risorgimentale''. La fierezza e l'anelito di libertà dei perugini del - ha detto sempre Romizi- sono un monito anche per il presente e per le sfide che alla nostra comunità di presentano, come è stato nel post pandemia''. Al termine delle celebrazioni ufficiali la cerimonia di iscrizione all'albo d'oro della città, un riconoscimento che quest'anno è andato a Carlo Pagnotta, patron di Umbria Jazz