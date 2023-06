La Castelluccio di Cucinelli

Uno dei borghi più belli del mondo, un luogo dell'anima. E' ciò che era e ciò che dovrebbe tornare ad essere Castelluccio di Norcia, secondo il "re del cachemire" Brunello Cucinelli. Legato da anni al piccolo paese incastonato tra i monti Sibilllini e totalmente distrutto dal sisma 2016, l'imprenditore ha donato al comune di Norcia un progetto per la sua ricostruzione. Ventotto tavole firmate dall'architetto Massimo De Vico Fallani, presentate alla triennale di Milano, immaginano la Castelluccio del futuro. Lo studio è iniziato nel 2017 e si è concluso lo scorso anno. Parte dalla valorizzazione dell'antico, a cominciare dalla piazza e dalla chiesa, cuore di ogni borgo, ma pensa anche a parcheggi, giardini, attività commerciali e introduce nuovi elementi, come un anfiteatro con vista sul Monte Vettore. Come trasformarlo in realtà dipenderà dalle scelte del comune e dei privati, proprietari degli immobili, mentre lo stesso imprenditore del cachemere potrebbe finanziare alcune opere pubbliche.

Intanto però, un progetto concreto per la ricostruzione di Castelluccio c'è già ed è quello che prevede l'isolamento sismico al suolo degli edifici, messo a punto dall'Università di Perugia. Dopo mesi di attesa è arrivato a un punto di svolta. Proprio oggi è stato pubblicato l'avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse prima dell'indizione della procedura per la realizzazione del borgo su piastre antisismiche. "Un laboratorio sperimentale unitario", come è stato definito dal commissario staordinario Castelli, grazie alla scelta dei proprietari privati di Castelluccio di procedere alla ricostruzione pubblica anche delle mura private. Un'opera imponente dal valore complessivo di 68 milioni di euro, finanziata tramite ordinanza speciale.