Il grande tiro a volo in Umbria

Uno dei grandi appuntamenti internazionali con il tiro a volo si tiene in Umbria, è l'Italian open green cup, con 48 nazioni partecipanti e alcuni tra i migliori rappresentanti della disciplina.

Un'edizione, la tredicesima, che quest'anno è caduta in una data molto speciale per il padrone di casa, nonché presidente nazionale e mondiale del tiro a volo

Sulle pedane del Tav Umbria Verde anche i migliori azzurri, da Bacosi e Pellielo, passando per chi - come Giancarlo Tazza - è già proiettato al futuro, ma quello molto prossimo



