Un laboratorio di ceramica per superare il disagio mentale

La passione per superare le difficoltà, insieme per integarsi e riconoscersi in una società più inclusiva. Il laboratorio Mani Libere è un progetto nato a Foligno più di 10 anni fa con il supporto dell'associazione Liberi di essere, promozione e tutela della salute mentale. Si concludono i progetti riabilitativi delle persone con disagio, con una mostra dei loro lavori. Manipolare la creta fa bene, attraverso la manualità si trova lo spazio per le emozioni. Il laboratorio ha il sostegno del comune di Foligno che offre lo spazio di palazzo Candiotti, insieme all'Usl Umbria 2 in collaborazione con la cooperativa Seriana 2000. Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Lorenza Papi le interviste a Raffaele Bottoloni psichiatra Usl Umbria 2, Elisa Laise ceramista, Rosa Bisogni associazione Liberi di Essere