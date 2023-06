Laureati e laureandi a caccia di opportunità con il career day

Appuntamento fisso per i giovani umbri e non solo, torna il Career day dell'Università di Perugia: 60 stand tra aziende e istituzioni propongono la propria offerta lavorativa a laureati e laureandi. Curriculum alla mano, si cerca tra un colloquio e l'altro l'occasione giusta. Intanto emerge un quadro incoraggiante dall'ultimo report Almalaurea sulle condizioni occupazionali dei laureati. Il 90% di chi ha concluso il percorso nell'ateneo perugino si dichiara soddisfatto. In un anno sono aumentati dal 33 al 34% gli studenti che provengono da fuori regione e sono cresciuti i tirocini curriculari riconosciuti. L'aumento degli occupati è un trend che si riflette anche in Umbria e riguarda soprattutto i laureati magistrati. Tra loro la percentuale di chi lavora a un anno dalla laurea cresce rispetto al 2022, dal 74,9% all'80,4%. Ferma al 76%, ai livelli del 2022, per chi ha conseguito solo la triennale. Intanto sempre più studenti sceglierebbero di rimanere in Umbria per studiare e lavorare.

RETTORI: Strascichi Pandemia

tra le ragioni pesa anche il caro-affitti nelle grandi città