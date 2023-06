I 50 anni di Afas: da banco farmaci a multiservizi

Un modello e un punto di riferimento a livello nazionale e non solo per l'Umbria quello di Afas, l'azienda che gestisce le farmacie comunali del Comune e del territorio di Perugia. I 50 anni di Afas sono stati festeggiati con un convegno nella Sala dei Notari a Perugia, con la partecipazione del Comune e di Assofarm e il patrocinio della Rai.

Sono 15 le farmacie comunali gestite da Afas, 11 a Perugia, tre a Todi, Magione e Città della Pieve, più una parafarmacia ortopedica a Ponte San Giovanni. Con un bilancio lusinghiero in questo mezzo secolo di operatività sempre in crescita.



Nel servizio di Osvaldo Baldacci le interviste al sindaco di Perugia Andrea Romizi, a Francesco Diotallevi presidente Afas e a Francesco Schito segretario Assofarm nazionale.