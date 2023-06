Entra nel vivo Perugia 1416

Il clou tra domani e domenica ma la città è già entrata nel clima di Perugia 1416. Un programma ricchissimo di eventi collatorali e naturalmente le sfide come al prima di questa sera di tiro con l'arco tra i cinque rioni. Nel pomeriggio inaugurata alla Rocca Paolina Pagine di medioevo.

Ieri sera il primo incontro culturale alla sala dei notari con l'arte a Perugia nei 99 anni dalla morte di Braccio alla morte di Perugino e del Signorelli. Un momento per ribadire il suolo storico di Perugia.

Domani alle 17.30 in Piazza matteotti la Mssa della Torre e alle 21 l'ingresso in piazza 4 novemvre di Braccio Fortebbraci. Domenica poi dalle 17 il corteo storico e l'ultima sfida valida per l'assegnazione del Palio.

Nel servizio di Luca Ginetto le interviste a Teresa Severini, Presidente Perugia 1416 e allo storico Franco Ivan Nucciarelli. Montaggio di Paolo Canestri.