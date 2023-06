Rischia la squalifica Luca Innocenzi, il cavaliere coinvolto nella rissa

Luca Innocenzi rischia di non correre la giostra della quintana del 17 giugno. Il cavaliere folignate, 40 anni, è stato denunciato per rissa aggravata, insieme ad altre quattro persone, per la scazzottata di domenica scorsa al “campo de li giochi” e ha visto fronteggiarsi alcuni sostenitori del rione Morlupo e altri del Cassero, il rione di Innocenzi. Tre i feriti, uno dei quali, un 25enne rionale del Morlupo, ha riportato la frattura del setto nasale.

La Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo e il numero di indagati potrebbe presto aumentare ma nei confronti delle persone identificate è probabile che la questura proceda con il Daspo, il divieto di partecipare a manifestazioni sportive. I tempi della giustizia potrebbero essere piuttosto lunghi.

Ma su Innocenzi pende la possibile squalifica da parte della Commissione giustizia e disciplina dell'Ente giostra della Quintana, che può procedere d'ufficio e alla quale si è già rivolto, ufficialmente, il priore del rione Morlupo Andrea Batori, chiedendo un responso prima della giostra della sfida. Innocenzi aveva fatto registrare il miglior tempo nelle prove di domenica scorsa. Per cinque anni consecutivi è stato premiato come miglior cavaliere d'Italia per le giostre e le quintane. Una carriera straordinaria che rischia di essere macchiata da una serata di tensione e botte.

Il servizio di Riccardo Milletti. Montaggio di Gabriele Liberati.