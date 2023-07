L'Umbria nei prossimi mesi verrà fatta rivivere insieme ai suoi abitanti etruschi, umbri, italici e romani.

Il Festival dell'Umbria antica con la sua seconda edizione itinerante si propone di coinvolgere e affascinare l'Umbria di oggi raccontando quella delle origini. Otto appuntamenti in sette città con lezioni divulgative e podcast tenuti da esperti di primissimo piano, quali Giovanni Brizzi, Tommaso Braccini, Gabriella Sabatini e molti altri. Il primo appuntamento è al Museo Archeologico Nazionale di Perugia l'8 luglio con le prime tre conferenze, mentre il percorso si concluderà il 2 dicembre al Museo archeologico Claudia Giontella di Terni. In mezzo altre sei tappe: Tuoro sul Trasimeno, San Giustino, Spoleto, Bettona, Colfiorito, e ancora Perugia. Gli esperti sveleranno molti segreti dei meravigliosi popoli che ci hanno preceduto, e di come già dai primordi l'Umbria sia una terra mistica dove da millenni si fondono miti, riti e leggende. Il tema di quest'anno è infatti il rapporto tra uomini e dei, un viaggio culturale per approfondire il rapporto di Etruschi, Romani e italici col divino, la morte e la religione. Ma non solo: si parlerà di guerrieri e di battaglie (da quella del Trasimeno al Bellum Perusinum che contrappose Ottaviano e Marco Antonio), di tribù locali, il mistero delle celebri e uniche Tavole Iguvine. Per riscoprire nel nostro passato una parte del nostro presente.



