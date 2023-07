Festa a sorpresa per il velocista Junior Tardioli

Si era presentato in pista come sempre per allenarsi e invece al suo arrivo ecco la sorpresa che non ti aspetti. Oltre 300 presenze tra compagni di squadra, rappresentanti delle istituzioni e semplici tifosi, un clima festante. La città della Quintana (Junior è di Pissignano frazione di Campello ma tesserato con la società folignate Educare con il Movimento) abbraccia il suo campione, tornato dai mondiali under 23 in Finlandia con la medaglia d'oro al collo, conquistata nella staffetta 4x100.

Nel servizio di Luca Pisinicca le interviste al campione Junior Tradioli, al presidente della Fidal Umbria Carlo Moscatelli e al coach Leonardo Carducci. Montaggio di Giorgio Belli.