Pallavolo maschile, nuovo sponsor. Ora sarà Sir Susa Vim Perugia

Dopo quelli in occasione della presentazione di Angelo Lorenzetti, il nuovo coach bianconero, di nuovo calici al cielo in casa Perugia, questa volta per festeggiare l'ingresso di un nuovo importante partner, nell'ottica di una sinergia che possa rendere ancora più competitiva sul piano economico la pallavolo perugina.

Perugia sarà la prima squadra della superlega ad avere una triplice denominazione: Sir Susa Vim.



Nel servizio di Luca Pisinicca le interviste a Vincenzo Monetti amministratore unico Vim spa, Ferruccio Nucci direttore commerciale Susa trasporti e a Gino Sirci presidente Sir Susa Vim Perugia. Montaggio di Francesco Battistelli.