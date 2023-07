Abiti da sposa "speciali"

Si sceglie taglia, modello e colore. In attesa di adibire un'apposita stanza a camerino, la prova si fa in sagrestia. Senza la pretesa di assomigliare a un qualsiasi altro atelier, la Caritas diocesana di Perugia ha accolto 250 abiti da sposa, donati da aziende della zona.

Sui cartellini ancora attaccati si leggono i prezzi di un abito di certo non economico, pensato per essere indossato un giorno solo. Un lusso a cui oggi in molti non possono avvicinarsi.

Per il momento non si accettano vestiti di seconda mano, donati da altre spose. Alcuni modelli saranno decorati dagli anziani dei laboratori creativi che già si occupano delle bomboniere solidali

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Giorgio Belli, l'intervista a Simona Bianconi della Caritas di Perugia