Cosa fare nel fine settimana

Una selezione di eventi del fine settimana

1. Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme stasera in tour allo Stadio Checcarini di Marsciano in occasione di Musica per i Borghi con un'unica band dei loro migliori musicisti

2. A Orvieto alle 21 in Piazza Duomo arriva Michele Placido con lo spettacolo "Il sosia", con il duo pianistico Schiavo-Marchegiani

3. Alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago due artisti di livello assoluto: Bernardo Lanzetti stasera alle 21:15 e Ron domenica alle 18:30. Entrambi i concerti sono gratuiti.

4. Per il Narnia Festival a Narni, tra le varie iniziative, stasera 'Ode to love A musical story' al Teatro comunale Manini, domani alle 21 al San Domenico Auditorium Bortolotti 'BaRock Barocco ma non troppo' con l'Orchestra del Narnia Festival

5. Stasera alle 19 presso il Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia L'Orchestra da Camera di Perugia e i pianisti Magrini e Scolastra in concerto per "Il Suono della Ricerca" con il concerto "Blu"

6. Stasera alle 21 a Todi in occasione del festival Liberare la bellezza andrà in scena "Il profeta scorretto" di Giorgio Gaber, presso il giardino della società "Amici dell'orto".