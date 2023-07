Margaret Atwood ospite del Trasimeno Music Festival. Anteprima alla sala dei Notari

Tra una sagra e l’altra spunta in Umbria Margaret Atwood, una delle scrittrici più famose, più autorevoli e più longeve del nostro tempo. Ospite di Trasimeno Music Festival ha regalato ai suoi affezionati lettori un’anteprima alla sala dei Notari, dove ha dato corpo con la suadente voce dell’intimità, a uno dei racconti dell’ultima opera pubblicata. Più di cinquanta libri con un tema fisso: le donne e l’universo femminile , i diritti ottenuti e negati; dai suoi libri tanti soggetti per la tv, l’ultimo, Il racconto dell’ancella, è diventato, una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Il racconto distopico incentrato sul ruolo del corpo femminile è, per la lungimiranza in tema di aborto, gestazione per altre rivendicazioni femministe, riconducibile al potere anticipatorio della letteratura nel corso del tempo, alla capacità della Atwood di anticipare la storia. il Concerto contro la violenza di genere con la prima europea di “Songs for Murdered Sisters” con il baritono Joshua Hopkins e Angela Hewitt al piano, su musiche di Jake Heggie e le parole di Margaret Atwood, opera ispirata a fatti realmente accaduti, gli omicidi di tre donne nel 2015, una di loro era la sorella di Hopkins.

Il servizio di Massimo Angeletti, montaggio di Francesco Saito.