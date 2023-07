Tanti applausi per la Banda dell'Arma dei carabinieri

La marcia in musica lungo corso Vannucci come fosse New Orleanse poi l'applaudita anteprima in piazza IV Novembre della Banda dell'Arma dei carabinieri. Il maestro e colonnello Massimo Martinelli per celebrare il Cinquantennale di Umbria Jazz si è calato perfettamente nel clima del festival e, con la potenza espressiva che caratterizza una delle migliori formazioni del genere al mondo, ha proposto un repertorio speciale con incursioni nel jazz, grazie anche al sassofono del maestro, ospite, Gianluigi Trovesi. Da una composizione originale omaggio alle origini fino a una versione di "Caravan" di Duke Ellington. Per l'occasione è risuonata addirittura una versione swing della Fedelissima, la marcia d'ordinanza, l'inno dell'Arma composto nel '29 dal perugino Luigi Cirenei. Una pennellata sorprendente, prima di chiudere, tutti in piedi, sulle note del canto degli italiani. L'ennesima dimostrazione che la musica non ha steccati, specie a Umbria jazz dove la contaminazione è di casa da 50 anni.

Guarda il servizio di Andrea Rossini