Ast, dal 19 luglio scatta la cassa integrazione

Cassa Integrazione Ordinaria dal 19 luglio al 23 agosto, date che includono la consueta fermata estiva prevista dal 7 al 20 agosto, a causa della contrazione del mercato di riferimento con conseguente diminuzione delle commesse soprattutto da parte dei clienti abituali. Questo l’esito dell’incontro tra la Direzione Aziendale di Ast e le RSU. La C.I. riguarda 2210 dipendenti su un organico complessivo di 2350. Come ogni estate nei reparti si svolgeranno le attività di manutenzione. Intanto lo smart working è prorogato fino al 31 dicembre, un giorno a settimana per i dipendenti che ne hanno i requisiti.



Dopo l’allarme sul caro energia lanciato da Federacciai e dal gruppo Arvedi, i sindacati sollecitano un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Segretario generale nazionale FIM CISL Roberto Benaglia chiede al Ministro Urso misure atte a rilanciare la competitività delle industrie altamente energivore come la siderurgia, in difficoltà sul mercato internazionale. A rischio la continuità produttiva e i livelli occupazionali.

Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista a Giovacchino Olimpieri, segretario generale Fismic Confsal Terni