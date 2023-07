Sold out per Ben Harper al Santa Giuliana - VIDEO

All'arena Santa Giuliana è stata la sera di Ben Harper che con la sua voce calda e il groove della sua chitarra ha rapito una platea da sold out, senza bisogno di sovrastrutture.

"È un privilegio essere qui", dice in inglese, ma saluta e ringrazia in italiano. Ad accompagnarlo su un palco essenziale, per lasciare spazio solo all'intensità di musica e voce, gli Innocent Criminals (percussioni, basso, batteria e chitarra), la band coinvolta nella maggior parte dei progetti dell'artista californiano, che spazia tra jazz, soul, country e blues. Ma la sorpresa arriva a metà concerto, quando chiama sul palco Rihannon Giddens e Francesco Turrisi, sul palco solo la sera prima. Sedici album e tre Grammy all'attivo, Ben Harper, sul palco del Santa Giuliana con l'inconfondibile berretto, ha messo tutti d'accordo proponendo un viaggio nel tempo tra i successi degli ultimi dieci anni che l'hanno reso uno dei cantautori internazionali più amati in Italia e alcuni pezzi del suo ultimo album, che sta portando in giro per il mondo, Wide open light. Stasera a Umbria Jazz arriva invece il batterista dei Police, Stewart Copeland.

Nel video un estratto della performance di uno dei suoi brani più famosi, “Diamonds on the Inside”