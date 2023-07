Arriva Bob Dylan all'Arena Santa Giuliana. Niente telefonini

Scordiamoci le immagini di Bob Dylan sul palco del Santa Giuliana: risalgono a ventidue anni fa: nel frattempo lui ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura e c'è stata una rivoluzione digitale che ha messo in mano a ognuno di noi uno smartphone. Stasera però né le telecamere né i cellulari potranno entrare. Una regola, ferrea, dettata dall'artista, novità per l'Italia sperimentata solo nelle prime date del tour. All'ingresso il telefonino sarà sigillato in una custodia dotata di anti-taccheggio da sbloccare solo a fine spettacolo.

I cancelli a Perugia apriranno alle 7, due ore prima del concerto e il consiglio ai cinquemila paganti è arrivare in anticipo, pronti ad assecondare le volontà dell'artista, lasciando il mondo fuori.

Ovviamente non è un sequestro e in caso di emergenza si potrà uscire dallo stadio e rivolgersi agli addetti per farsi sbloccare l'aggeggio, il tempo di una chiamata. "Io c'ero" insomma, potrà essere solo un racconto, non un post sui social. A 82 anni, alla fine di un tour che ha solcato tre continenti, Dylan, nel suo stile, non farà concessioni al pubblico.

