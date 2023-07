Lo show di Bollani

Stefano Bollani e Umbria jazz: due bellissimi cinquantenni: così li definisce dal palco Valentina Cenni, invitata dal marito a duettare con lui. Il pianista diverte e coinvolge la platea con il solito mix di talento, presenza scenica e trascinante virtuosismo. Il concerto di Bollani è un omaggio all'arte dell'improvvisazione, nel miglior senso del termine. Un viaggio di un'ora e mezzo tra atmosfere jazz e brasiliane, brani dell'album "Blooming" e di colonne sonore, compreso quello che gli è valso il David di Donatello. Sentito l'omaggio a Nino Rota, con la rivisitazione del girotondo finale del film "8 ½". Istrionica, ai limiti dell'imitazione, invece, un'interpretazione di un vecchio successo di Bob Dylan, dedicato a chi si era perso il menestrello del rock la sera prima. Il pirotecnico flusso di melodie, accompagnata da una gestualità ammiccante e inconfondibile passa anche per il "momento educational", che scatena risate a scena aperta, grazie ai finali troncati di celebri compositori, Mozart compreso. Con gli "Area" si torna al jazz, mentre lo standard "All you things you are" è dedicato al fondatore di Umbria jazz a Carlo Pagnotta, "Tico tico non fubà" prelude al bis nel quale Bollani riassembla dieci richieste del pubblico dalla sigla di Goldrake alla Gazza ladra. Dopo Bollani nell'arena Santa Giuliana riecheggiano invece le sontuose musiche dei film di Clint Eastwood, alcune composte dallo stesso attore regista- A proporle è il figlio Kyle Eastewood, accompagnato per l'occasione oltre chje dal suo quintetto anche dall'Umbria jazz orchestra e dall'orchestra da camera di Perugia.

