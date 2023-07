Circa 111 mila euro di risarcimento da parte di un dipendente Anas

"Dagli atti e dai fatti è emerso il dato inconfutabile di un danno per Anas S.p.A., consistente in una duplicazione di costi, resisi necessari per il rifacimento di alcuni lavori del viadotto Genna, e tale danno è risultato essere la conseguenza di una serie di cause e di responsabilità: sia progettuali, sia esecutive e sia di direzione e controllo dei lavori". E' per questo motivo che la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Umbria ha condannato un dipendente Anas ad un risarcimento di circa 111mila euro da versare alla società del gruppo Ferrovie dello Stato per i costi sostenuti per il rifacimento dei lavori di manutenzione stradale sul viadotto Genna, sul raccordo Perugia Bettolle tra le uscite Madonna Alta e Fero di Cavallo. Una duplicazione delle opere, su un cantiere rimasto aperto fra il 2014 e il 2019, causata anche da quelle che la procura ha definito "gravi deficienze nell'operato" dell'allora Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei lavori. Colpevole, secondo i giudici contabili ed una perizia disposta nel processo civile che aveva opposto Anas alla ditta esecutrice dei lavori, di mancato controllo in corso d'opera sia sull'esecuzione delle opere che sulle verifiche. Per questo, scrive la sezione giurisdizionale presieduta da Piero Carlo Floreani nella sentenza depositata il 27 giugno, risulta "censurabile" la condotta professionale dell'ex direttore dei lavori condannandolo a risarcire Anas per la metà dei costi sostenuti per eseguire una seconda volta i lavori dopo i danni causati da una prima riapertura al traffico del tratto di raccordo. "Un evidente spreco di denaro", hanno sentenziato il giudice contabili, che si sarebbe potuto evitare se l'allora direttore dei lavori avesse disposto le necessarie verifiche preventive alla riapertura al traffico, essendo "perfettamente consapevole del tipo di lavoro eseguito, dei materiali utilizzati e della tempistica della stesura del manto stradale".

