Coldiretti: "raccolta cereali a rischio"

Prima gli allagamenti che hanno impedito di lavorare i campi e rovinato il raccolto. Poi l'arrivo improvviso del caldo e la corsa alla trebbiatura prima che il sole bruci il grano che è rimasto intatto. Una annata complicata per le aziende che coltivano cereali: in alcune zone dell'Umbria Coldiretti prevede un crollo della produzione del 30 per cento rispetto allo scorso anno. Se nel 2022, in totale, sono stati raccolti nella nostra regione quasi due milioni di quintali, tra frumento tenero e duro, quest'anno gli agricoltori perderanno circa 600 mila quintali di grano. La guerra nel granaio d'Europa ha fatto schizzare alle stelle i costi di produzione: semi e mezzi agricoli per il raccolto hanno toccato i massimi storici, mettendo in difficoltà le aziende della nostra regione. Senza considerare che il 17 luglio scadrà l'accordo sul grano che consente di esportare i cereali ucraini attraverso il mar Nero e non è ancora stata trovata una soluzione per il rinnovo. Una situazione di incertezza che influenza anche il mercato: le quotazioni del grano sul mercato nazionale sono crollate del 40 per cento rispetto al 2022. Coldiretti chiede di riattivare la Commissione unica nazionale per il grano duro, sospesa nel 2022, per garantire trasparenza del mercato ed eliminare i frazionamenti delle borse merci locali.

Servizio di Dario Tomassini, montaggio di Carlo Bartolucci, con l'intervista a Stefano Magnanini, imprenditore.