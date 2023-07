Concerti al tramonto

Il panoramico e fresco spalto del Convento di Monteripido che domina Perugia è il suggestivo spazio che ospita I Concerti del Tramonto di Umbria Ensemble. Un'occasione per godere della grande musica nel momento in cui il sole scende.

In programma l'Opera 20 di Beethoven, nota con il nome del suo particolare organico, un misto di archi e fiati: il Settimino: clarinetto, fagotto, corno, contrabbasso, violoncello, violino e viola.

Se lo scorso concerto ha proposto un sestetto di Brahms, il prossimo sarà un ottetto di Mendelssohn. L'ensemble infatti, è caratterizzato di volta in volta da una struttura variabile.

Appuntamento dunque il 5 agosto per un ultimo aperitivo in musica in attesa dei concerti all'alba a fine agosto.



Nel servizio di Monica Tasciotti, con il montaggio di Gabriele Liberati, la voce della direttrice artistica, Maria Cecilia Berioli