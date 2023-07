Consegnati i premi dell'Umbria Cinema Festival

La guest star della terza serata dell'Umbria Cinema Festival di Todi è arrivata direttamente da Hollywood.

Matt Dillon è tornato in Italia e in particolare in Umbria dove è rimasto due giorni: una permanenza che lo ha segnato molto, tanto da pensare di acquistare casa nel tuderte.

Al candidato al premio Oscar è andato il Premio Speciale Umbria Cinema consegnato direttamente dal direttore artistico Paolo Genovese.

Tante stelle del cinema italiano: l'attore Giacomo Ferrara ha ricevuto il Premio Città di Todi, miglior attrice Sara Serraiocco e miglior attore Luigi Lo Cascio entrambi nel film “Il Signore delle formiche”. Miglior regista Paolo Costella per “Vicini di casa”. Miglior opera Prima: Stranizza d'Amuri di Giuseppe Fiorello ritirato da Fabrizia Sacchi, Miglior Sceneggiatura: Michele Astori per Grazie Ragazzi, consegnato da Vittoria Puccini ed infine Miglior Film: Mia di Ivano De Matteo, premio consegnato dal direttore del Day Time della RAI Angello Mellone e ritirato da Milena Mancini e Greta Gasbarri.

Da segnalare la presenza in prima fila anche dell'attore Alessandro Preziosi,

Oltre alle premiazioni Andrea Perroni ha regalato una divertente parentesi tratta dal suo spettacolo "La fine del mondo" e il simpaticissimo Stefano Fresi con la chitarra al collo ha raccontato aneddoti del cinema in musica.

E stasera gran finale con Giorgia che riceverà il premio per il miglior esordio cinematografico.