Donne nel mondo della danza, l'equilibrio non è scontato

Etoile, coreografe, direttrici di compagnie. Le donne nel mondo della danza hanno un ruolo centrale da ben prima del dibattito pubblico sulla parità di genere. Eppure l'effettivo equilibrio con gli uomini nelle posizioni dirigenziali anche qui non è scontato. Su questo ha cercato di indagare "Coreografie femministe": l'evento con cui Rai per la sostenibilità, in collaborazione con Rai Umbria, ha portato al festival di Spoleto il progetto europeo No Women No Panel, per l'equilibrio di genere nel dibattito pubblico.

Nel servizio di Elisa Marioni le interviste Carmela Piccione, presidente della Commissione Danza del Ministero della Cultura e a Luciano Cannito Presidente Teatro Stabile Mercadante di Napoli, direttore artistico Teatro Alfieri del Teatro Gioiello di Torino. Monatggio di Giorgio Belli