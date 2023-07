Matt Dillon: "Di casa in Umbria, entusiasta di Todi"

L'esordio negli anni Ottanta nei film di Francis Ford Coppola, il successo con la commedia Tutti pazzi per Mary fino ai ruoli drammatici che con Crash, nel 2004, lo hanno portato a una candidatura agli oscar come miglior attore non protagonista. Ospite dell'Umbria cinema festival, Matt Dillon si racconta a partire proprio da quell'incontro con il regista del Padrino, che 40 anni fa gli cambiò la vita. 59enne, 44 anni di carriera e oltre 50 film all'attivo. A settembre tornerà nelle sale italiane per la partecipazione in Asteroid City, l'ultimo atteso progetto di Wes Anderson.