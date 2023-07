Sarà operato nelle prossime ore Massimo Gubbini

Sarà operato nelle prossime ore il cavaliere Massimo Gubbini, vincitore della Quintana, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in allenamento al Campo de li giochi di Foligno. Travolto e schiacciato dal suo cavallo, morto sul colpo, il fantino ha riportato vari traumi ma non è in pericolo di vita. Sul corpo dell'animale verrà effettuata l'autopsia.

Guarda il servizio di Antonello Brughini con le interviste a Domenico Metelli, presidente Ente Giostra Quintana Foligno e a Massimo Massetti, presidente Quintana di Ascoli. Montaggio di Federico Fortunelli