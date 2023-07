Ibrahim, il senzatetto che vive a Perugia e realizza un blog

Sembra piu' giovane dei suoi 28 anni Ibrahim, nato in kossovo e cresciuto in Italia. Soprattutto perche' da 3 anni vive in strada. Quando riesce, trova un letto in un dormitorio oppure in un centro di accoglienza, dove si lava e mangia. Conosce tutti i posti che a Perugia accolgono un senzatetto e dove riuscire a passare il tempo. Ma non è stato sempre così, in passato lavorava nella ristorazione e faceva volantinaggio. ll Blog di Ibrahim si chiama Ibra Inkrose dove si racconta e scrive. Gli serve, pero', un nuovo smart phone, il suo gli è stato rubato, ed è importante per lui per lavorare al suo blog. Il servizio montato da Paolo Canestri è realizzato da Giulia Monaldi