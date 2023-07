Il concerto della buonanotte nel bosco del Fai di Assisi

Le note, violino e chitarra insieme, lo scenario magico di Assisi, il Bosco di San Francesco del Fai. E' il concerto della buonanotte," Quanti Capricci" appuntamento speciale all'interno del Festival internazionale Green Music, per la direzione artistica del maestro Maurizio Mastrini.

Suona il duo di fama internazionale Noferini-D'Antonio, protagonista di eventi musicali in Italia e all'estero con un tributo alle più importanti opere per violino e chitarra. E immersi nel bosco di San Francesco la musica entra nel cuore degli spettatori, un invito ad abbandonarsi all'armonia dei suoni, quasi un sogno da immaginare, nella splendida cornice della natura.

Il servizio di Giulia Monaldi, montato da Carlo Bartolucci