L'ospedale di Terni è tornato ai livelli pre-Covid

Numeri in crescita con un'attività ospedaliera tornata ai livelli pre-pandemia, tempi ridotti al pronto soccorso e carenze di organico da colmare. E' il bilancio dei primi cinque mesi del 2023 al Santa Maria di Terni.

Stando ai dati presentati si registra un aumento importante di ricoveri, diagnosi e cure e il ritorno di pazienti da fuori regione. Sul fronte "personale" c'è preoccupazione per la carenza di alcune figure, in particolare anestesisti, fondamentali per poter garantire l'attività chirurgica. Servono poi nuovi primari di ruolo per procedere all'inserimento di altri professionisti. Prorogata fino al 31 dicembre la sperimentazione al pronto soccorso per la gestione dei codici verdi e bianchi in ambulatorio grazie ai medici di medicina generale.

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Walter Pasqualini, l'intervista a Andrea Casciari, direttore dell'azienda ospedaliera di Terni