Mika, una festa travolgente

Una festa travolgente che non delude le attese. Il ritorno di Mika a Umbria Jazz dopo sette anni è un concerto forse ancora più esplosivo del suo esordio a Perugia nel 2016. È lo show di una pop star che si conferma versatile e carismatica. Saluta la manifestazione come il festival più elegante d'Italia ma vuole soprattutto godersi lo spettacolo e condividerlo con il pubblico. Bastano poche note per infiammare il pubblico che presto si alza in piedi per saltare al ritmo di musica per due ore. Tra vestiti d'alta sartoria, cambi d'abito, paillettes colorate, fuochi d'artificio e fiori giganti, Mika porta il pubblico a spasso in un viaggio nella spensieratezza che alterna ritmi scatenati a momenti raffinati e incontri ravvicinati con il pubblico, immortalati da migliaia di cellulari. L'artista libanese naturalizzato britannico si conferma musicista capace di un rapporto intimo con il suo pianoforte e showman al tempo stesso. Specialmente sui successi più noti, l'arena è scatenata. L'intero concerto è un inno all'amore, tra il pubblico compaiono bandiere arcobaleno.Quello di Perugia è stato il secondo di sei concerti italiani in un tour mondiale. Ma qui, forse, Mika tornerà. "Il chiasso di Umbria jazz è il più bello sentito nella vita, se il mondo fosse così sarebbe più tollerante e poetico". Il finale è un arrivederci: Umbria jazz - saluta - non c'è due senza tre.

Servizio di Elisa Marioni, montaggio di Federico Fortunelli.