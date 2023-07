Nuovo Curi, domani si decide

Sarà la giunta in programma domani mattina a decretare il futuro del progetto del nuovo stadio Curi. Subito dopo Sindaco e assessori renderanno nota la decisione, in pratica se sussiste o meno il pubblico interesse all'opera. Sono dunque ore decisive all'indomani della riunione tra giunta, consiglieri di maggioranza e tecnici comunali che avrebbero espresso molti dubbi sul progetto presentato da Arena Curi srl. Il primo lato oscuro della proposta è l'aspetto finanziario. Sottostimati i 76,3 milioni di euro che a conti fatti alla fine potrebbero sfiorare i 100 milioni. Ad opera di chi? Nella compagine risulterebbe una immobiliare, con una quota del 40%, che non risulta attiva, e il 30% del titolare del settore abbigliamento King. Molti dubbi verrebbero espressi anche sull'effettiva garanzia di ricavi nell'organizzazione di eventi da parte della Asm Global, si è parlato di 10 milioni all'anno. Il Comune dovrebbe poi farsi carico, come spesso ribadito, di 11 milioni in tre anni, più l'affitto per 250.000 euro per altri 25 anni per la sede della polizia locale. Alla fine il progetto appare più immobiliare, visti i 10.000 metri quadri di area commerciale, che di natura sportiva. Da qui i tanti dubbi sorti tra i consiglieri della maggioranza. Non tralasciando il problema dell'abbattimento dell'attuale Curi e i nodi della viabilità.

Servizio di Luca Ginetto, montaggio di Fabio Donati.