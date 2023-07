Il campus di formazione di musica corale

Vocalizzi, gorgheggi, esercizi vari di tecnica vocale al Campus Corale internazionale di Assisi che è tornato a Santa Maria degli Angeli per la terza edizione.

Un corso di formazione per direttori di coro organizzato dall'ANDCI, l'Associazione Nazionale Direttori di Coro italiani, con laboratori rivolti anche a compositori e coristi.

L'associazione, che riunisce oltre 250 direttori di coro di tutta Italia, ha anche promosso e fondato una federazione internazionale con 15 paesi associati

Circa cento partecipanti ai laboratori che oltre a corsi di musica per la liturgia danno la possibilità di affrontare anche repertori meno conosciuti

Ragnar Bohlin, Grammy Award con il San Francisco Symphony Chorus, è per la prima volta ad Assisi che trova bellissima.



Roberto Maggio, presidente ANDCI e della docente Catharina Scharp. Montaggio di Gabriele Liberati