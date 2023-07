"Diritto alla salute a rischio e ritardi nell'affidamento del trasporto pubblico"

"Evidenti criticità, a partire dai tempi delle liste d'attesa, per le quali il diritto alla salute dei cittadini umbri se già oggi è compromesso a breve rischia di essere sostanzialmente negato". E' il passaggio più duro della requisitoria del procuratore regionale della Corte dei Conti Rosa Francaviglia nell'udienza di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario del 2022. E se la sezione regionale di controllo presieduta da Antonello Colosimo promuove i conti regionali e gli sforzi compiuti dalla giunta Tesei per mettere ordine nei bilanci regionali, è ancora una volta il capitolo sanità ad accendere un campanello d'allarme. Da segnalare, stando ai numeri della relazione, la spesa farmaceutica ancora sopra la media nazionale. Faro della sezione di controllo della corte dei conti anche sulla voce trasporti del bilancio regionale, dove si segnala il ritardo nella gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Un situazione per la quale i contratti di servizio versano da anni in regime di proroga, col rischio di pregiudizio per il principio di concorrenza e per i bilanci regionali. Una situazione che si lega a quella della rete ferroviaria regionale la cui obsolescenza, scrive la corte, costituisce l'altra delle maggiori criticità del settore, in termini sia di minore efficienza del servizio sia di maggiori costi di gestione.

Nel servizio di Massimo Solani l'intervista a Antonello Colosimo presidente della sezione regionale controllo Corte dei conti. Montaggio Francesco Fiocchi.