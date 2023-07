Andrea Patassa, da Spoleto allo spazio

Andrea Patassa, spoletino 31 anni, pilota collaudatore dell'Aeronautica, ha la concretezza del militare. Ma la mente non può non volare tra stelle e pianeti. Lui che è tra gli 17 selezionati dall'Agenzia spaziale europea come astronauti di riserva. Cioè coloro che devono tenersi pronti per poter diventare, un giorno, i nuovi Luca Parmitano o Samatha Cristoforetti. Un'avventura la sua partita dalla provincia. Un percorso duro per arrivare a pilotare gli Eurofighter, ma che è servito per superare una selezione durissima tra 22.500 candidati, durata un anno e mezzo.

Di recente, Patassa è tornato nella sua Spoleto con tutti gli onori, ospite del Festival dei Due Mondi.

