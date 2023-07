Il Grifo riabbraccia la B

Ribaltone clamoroso. Il collegio di garanzia del Coni ha accettato infatti il ricorso presentato dal Perugia Calcio sull'iscrizione del Lecco, che nel fornire la documentazione relativa all'impianto di gioco (nella fattispecie l'Euganio di Padova, non avendo l'agibilità del proprio stadio) non ha rispettato i termini di perentorietà, riammettendo così i biancorossi al campionato cadetto. Nei prossimi giorni varranno rese note anche le motivazioni che hanno portato a questa decisione, fatto sta che l'ultimo grado della giustizia sportiva ha restituito al club di Massimiliano Santopadre quello che aveva inizialmente deliberato la Covisoc, rendendo merito a chi ha sempre creduto - fin dal primo giorno di questa intricata vicenda - di poter far valere le proprie ragioni. Ma la battaglia giudiziaria sembra tuttavia ancora lontana dal concludersi. Il Lecco, estromesso dalla serie B e che a questo punto rischia di dover ripartire addirittura dai dilettanti, è pronto infatti a rivolgersi alla giustizia amministrativa, presentando ricorso al Tar, che dovrebbe esprimersi nei primi giorni di agosto e nel caso ce ne fosse bisogno anche al Consiglio di Stato, in questo caso i tempi si allungherebbero molto, addirittura sino alla fine di agosto. Insomma un vero e proprio caos, che rischia seriamente di condizionare la prossima stagione di serie B, ma intanto una cosa è certa: i tifosi del grifo - in attesa di capire gli sviluppi societari (a questo punto con la riammissione tra i cadetti cambiano però le condizioni economiche della trattativa) - dopo tante delusioni possono finalmente tornare a gioire.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Lorenzo Papi.