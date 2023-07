Campagna "Vacanze sicure" della Polizia di Stato contro i furti nelle case

Con l'estate il rischio furti e truffe sale inevitabilmente, anche se per fortuna in Umbria non c'è un allarme. E' bene comunque sapere che i cittadini possono tenere dei comportamenti che aiutano a contenere i rischi. Per rafforzare questa alleanza fra cittadini e Forze dell'Ordine, la Questura di Perugia ha lanciato l'iniziativa Vacanze Sicure, con una serie di informazioni e di consigli utili contenuti anche in una brochure che sarà diffusa in appositi incontri sul territorio. Da parte sua la Polizia intensificherà la propria presenza nei periodi di vacanze, anche con l'iniziativa Borghi Sicuri, ma ognuno deve fare la sua parte.

Nessun problema se la segnalazione non porterà a nulla, anche perché il vero obiettivo non è solo l'arresto dell'eventuale malintenzionato, quanto prevenire il crimine.

Tra i consigli, quello di aiutarsi tra vicini, controllando reciprocamente le abitazioni, segnalando rumori o movimenti sospetti, e anche ritirando la posta per non rendere evidente l'assenza dei residenti. Chiudere bene porte e finestre, non lasciare le chiavi sotto lo zerbino, magari evitare di pubblicizzare troppo la propria assenza sui social o dal vivo. C'è poi il tema truffe, soprattutto verso i soggetti fragili e gli anziani: bisogno contribuire a informare sulle tipologie per prevenirle. Ad esempio nessun operatore delle Forze dell'Ordine o del Pronto Soccorso chiederà mai dei soldi per intervenire per un presunto parente. E nessun tecnico chiederà di mettere gioielli e contanti nel frigorifero: si tratta di trucchi per derubare la vittima.

