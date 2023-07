Social card: un aiuto per le famiglie in difficoltà economiche

382 euro e cinquanta centesimi per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

E' l'importo che spetterà ai nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 15mila euro beneficiari della nuova social card. La tessera sarà distribuita da Poste Italiane e, a partire dal 18 luglio, i Comuni invieranno la comunicazione agli aventi diritto, individuati dall'Inps, che non devono presentare domanda. 500 milioni lo stanziamento totale del governo. Non potranno usufruire della social card i nuclei che percepiscono già una forma di integrazione salariale o di sostegno alla disoccupazione erogata dallo Stato

Lo stanziamento non copre tutto il fabbisogno. Priorità sarà data alle famiglie con almeno tre componenti e almeno un under 14 o un under 18. Nel Comune di Perugia si tratta di 1.800 nuclei familiari.

A Spoleto, che avrà a disposizione circa 200mila euro, il Comune ha già pronte le lettere da inviare, la social card andrà a 500 famiglie, meno di un terzo delle 1.700 con Isee inferiore ai 15mila euro, individuate proprio grazie al numero di componenti e di figli minorenni. Non mancano però le voci critiche come quella dell'assessore alle politiche sociali del comune di Perugia Edi Cicchi. Con i bonus una tantum - dice - si rischia un'erogazione a pioggia, inutile per molte zone grigie della povertà. Sarebbe stato preferibile - conclude - un maggiore coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni per individuare i reali bisogni.

