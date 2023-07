La sanità negata

Andare fuori regione per operarsi o fare esami non prenotabili in Umbria attraverso il sistema sanitario nazionale. Pagare migliaia di euro in strutture private e attendere invano una chiamata per una visita in quelle pubbliche. E' una storia di ordinaria sanità negata quella capitata a Narciso Ottaviucci. Quarantadue anni, di Cannara, Narciso nel 2012 ha subito una uretroplastica fatta all'ospedale di Arezzo. Dieci anni dopo, per una serie di recidive causate dall'insorgere di calcoli, viene ricoverato alla clinica urologica dell'ospedale di Perugia dove viene operato in endoscopia. I medici, però, gli spiegano che servirebbe un nuovo intervento

Questa volta, però, il sistema sanitario nazionale non coprirà le spese. Narciso si fa visitare, privatamente, ad Arezzo e a Modena. Per l'intervento servirebbero dieci mila euro, troppi per lui che ha perso il lavoro anche a causa dei suoi problemi di salute.

All'ospedale di Perugia, dove conoscono a sua situazione, lo mettono in lista, ma pur essendo passati tre mesi ancora oggi non ha ricevuto una chiamata. Si opera di nuovo ad Arezzo, allora, sempre a pagamento. Quando viene dimesso, a metà giugno, i medici gli prescrivono degli esami e una visita di controllo. Da fare "con urgenza" è scritto sulla lettera di dimissioni. Ma il tentativo di prenotare gli esami via Cup è un fallimento.

Il servizio di Massimo Solani. Montaggio di Valeria Giulianelli.