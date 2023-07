Verso la sentenza il processo alla Ndrangheta in Umbria

In dirittura d'arrivo il processo d'appello nato dall'inchiesta Infectio-Malapianta della dda di Catanzaro, sulle infiltrazioni della ndrangheta crotonese in Umbria. Di fronte alla corte d'appello di Catanzaro 19 imputati, quelli che hanno scelto il rito ordinario e sono stati condannati in primo grado dal tribunale di Crotone. Tra loro Alfonso Mannolo, condannato a 30 anni di reclusione, considerato il boss della locale di ndrangheta di San Leonardo di Cutro. E poi due figure chiave di quella che viene ritenuta la proiezione umbra del clan, Giuseppe Benincasa, 70enne crotonese da anni residente a Perugia condannato in primo grado a 17 anni e due mesi, e Antonio De Franco, considerato un uomo di fiducia, domiciliato ad Assisi, 13 anni in primo grado.

Gli altri perugini imputati sono Alberto Benincasa, figlio di Giuseppe, Roberto Fusari, Luigi Giappichini, Paolo Menicucci e Renzo Tiburzi, condannati in primo grado a pene fra i 3 e i 5 anni di reclusione. Le accuse sono, a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio, minacce, violenza privata e traffico di stupefacenti. Il Comune di Perugia che si è costituito parte civile tramite l'avvocato Massimo Brazzi, ha chiesto la condanna degli imputati.

Appuntamento a settembre per le repliche delle difese e la sentenza

Il servizio di Riccardo Milletti col montaggio di Francesco Battistelli