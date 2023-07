Orvieto Sound Fest saluta con Alex Britti

Ha fatto cantare la piazza di Orvieto con i suoi più grandi successi Alex Britti, una lunga carriera, iniziata da giovanissimo come musicista per poi approdare al successo nelle vesti di cantautore nel 1998. Di hit ne ha fabbricate davvero tante; il ritorno sulla scena musicale è avvenuto con i due ultimi singoli, Tutti come te e Nuda. Dopo tanti anni il piacere di suonare ed esibirsi resta inalterato. Un rapporto speciale quello con la città umbra, che sceglie spesso, insieme a Todi, come rifugio dopo la vita intensa della capitale. La musica di Alex Britti è stata la ciliegina sulla torta di una riuscita terza edizione di Orvieto Sound festival, che quest'anno ha portato anche Ernia, Bresh e Carl Brave.

Nel servizio di Valentina Antonelli, montato da Walter Pasqualini, il commento di Alex Britti e del direttore artistico dell'Orvieto Sound Festival Pino Strabioli