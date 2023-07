La notte della battitura del grano a Piosina

C'è una trebbiatrice degli inizi del secolo scorso restaurata e con la scala perfettamente funzionante come altre tre macchine da esposizione, e 20 attrezzi agricoli usati in passato per coltivare i terreni da semina. Ci sono 150 fra organizzatori, tecnici e "figuranti", tutta gente del posto capace di mettere in scena una vera e propria opera teatrale. Il tutto per far rivivere la tradizionale festa della battitura notturna, un evento centrale della vita contadina di Piosina. Un lavoro accurato che attira turisti e visitatori, e che viene pensato per tempo. Dalla battitura vera a propria del grano fino agli episodi della vita quotidiana di quel momento, con il "padrone" a controllare, il fattore Lorenzo Guazzolini, il prete, il frate della Verna, gli operai. Una vera festa per tramandare ai giovani - presenti e partecipi in gran numero - i valori della locale tradizione contadina. La magia di una riunione popolare dove si incontra l'intera comunità altotiberina continua fino a domenica con altri eventi di cucina, sport e ballo.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, con il montaggio di Gabriele Liberati, gli interventi del presidente della ProLoco Piosina Luigi Perugini e di Bruno Allegria.