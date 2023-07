Al Festival Umbria Antica nuove scoperte sull'antica Perugia

Il rapporto con la morte, gli affetti, le relazioni familiari, ma anche la politica, la guerra, il rapporto con il divino, la lotta per la salvezza. Il primo incontro del Festival dell'Umbria Antica al Museo Archeologico Nazionale ha avuto come protagonisti la città di Perugia e i suoi abitanti Etruschi. Per scoprire ogni volta qualcosa di nuovo e di appassionante che mostra come la storia e i musei non siano posti noiosi ma luoghi in cui scorre la vita. Come quella del guerriero che indossava un elmo prodotto qui a Perugia, studiato da Valentino Nizzo: forse un mercenario germanico che ha combattuto in Umbria e che potrebbe essere la prima attestazione del nome Ernesto. Una lotta che è proseguita nel 41 a.C. durante il confronto tra Ottaviano e Antonio, e che ha un valore enorme per la storia d'Italia, e di cui vengono illuminati nuovi aspetti, come il possibile decisivo "cambio di fronte" della dea protettrice Giunone. Prossima tappa il 25 agosto a Tuoro sul Trasimeno

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, con il montaggio di Simone pelliccia, gli interventi della direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria Maria Angela Turchetti, del direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma Valentino Nizzo, e del prof. Francesco Marcattili Università di Perugia.