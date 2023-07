Apertura straordinaria per la ex-chiesa di Santa Maria Maddalena

L'ex chiesa di Santa Maria Maddalena in Corso Cavour fa parte di un patrimonio culturale di Perugia che ha quasi mille anni eppure fino a ora non è stato quasi mai visibile ai cittadini. Adesso però il Generale Gerardo Iorio comandante della Legione Carabinieri Umbria ha deciso di lasciare in vista per tutte le sere d'estate dalle 18 alle 23 questa sala recentemente restaurata. La chiesa dedicata a Maria Maddalena ha una lunga storia: fa parte del convento delle suore benedettine costruito nel 1362 su un precedente istituto di accoglienza femminile. Nel 1600 gli affreschi furono realizzati dal Cavalier Cesare Sermei. Nel 1860 il complesso fu sequestrato dal neonato Stato italiano e adibito a usi civili. La sala - allora in pessime condizioni - è entrata a far parte dal 2002 della Caserma della Legione Carabinieri, che da poco la concede anche per convegni di associazioni. In queste sere d'estate chi fa due passi in Corso Cavour può ammirare questo bene finora ben poco conosciuto.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, col montaggio di Francesco Fiocchi, gli interventi del Tenente Colonnello Pietro Petronio, Comandante del Reparto Comando Legione Carabinieri Umbria