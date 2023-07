Sgominata nell'Orvietano banda di spacciatori

Erano diventati un punto di riferimento per lo spaccio di stupefacenti nei territori dell'orvietano, rifornendo anche numerosi consumatori minorenni. Le indagini dei Carabinieri - che hanno recuperato numerose prove grazie ai ripetuti sequestri di droga e alle analisi dei tabulati telefonici - hanno portato a ricostruire come nei 12 mesi tra aprile 2022 e marzo 2023 gli indagati abbiano effettuato almeno 626 cessioni di sostanze stupefacenti, di cui almeno una di cocaina e le altre di hashish. I Carabinieri quindi hanno messo in atto una puntuale attività di osservazione, controllo e pedinamento. Il luogo usuale dello spaccio era l'abitazione di alcuni membri della banda, luogo dove nel corso delle perquisizioni dei Carabinieri sono stati trovati e sequestrati ulteriori quantitativi di hashish. Così, in base all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Terni su richiesta della Procura di Terni, all'alba è scattato il blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Orvieto coadiuvati dai colleghi dei Comandi Stazione. I militari hanno proceduto all'applicazione delle misure cautelari verso otto cittadini di origini nordafricana, domenicana e romena, due dei quali arrestati. Per altri tre è scattato il divieto di dimora nel Comune di Orvieto, e per gli ultimi tre l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.