A Orvieto il santuario più sacro degli Etruschi

Un luogo unico in Italia, il primo santuario federale dei popoli italici, dove gli Etruschi si riunivano per prendere le loro decisioni. Un centro della sacralità e della politica che incuteva timore persino a Roma. Per secoli l'ubicazione del Fanum Voltumnae è rimasta ignota, finché vent'anni fa è stato rinvenuto al Campo della Fiera, presso Orvieto. Meta di pellegrinaggi, mercati e assemblee politiche fin dal VI secolo a.C., il Fanum è rimasto un luogo di riferimento anche in epoca romana e nel Medioevo fino al Rinascimento. Gli scavi intanto proseguono grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Tra edifici sacri e profani, pregiatissime ceramiche dipinte, mosaici, gioielli e tanti altri tesori, in questi giorni dal pozzo delle meraviglie accanto a una chiesa anch'essa finora perduta, sono emerse brocche dipinte medievali e rinascimentali. Lo scavo del Campo della Fiera sarà visitabile durante la notte bianca del 5 agosto.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci gli interventi della professoressa Simonetta Stoppani, direttrice degli scavi, e degli archeologi Silvia Simonetti e Marco Cruciani.